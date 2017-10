Maintirano : 200 agents de l’église luthérienne formés en protection sociale

Du jeudi au vendredi dernier, la région synodale de Melaky de la FLM (Fiangonana Loteriana Malagasy) a formé 200 de ses agents (pasteurs, catéchètes, instituteurs, personnel administratif et médical, etc.) en matière de protection sociale. La formation entre dans le cadre de la convention signée par cette église et la Caisse nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS), représentée par Mme Joslina Tsaboto, coordonnatrice des délégations régionales et des antennes de la CNaPS. Celle-ci a manifesté son enthousiasme dans l’organisation de cette formation : « Depuis deux ans, j’ai envisagé de visiter l’agence de Maintirano et ce projet s’est finalement réalisé cette année. Les attributions de la CNaPS sont valables sur toute l’étendue du territoire, même dans les zones reculées comme Maintirano ». L’occasion de rappeler que la CNaPS est une institution publique chargée de réglementer la protection sociale des travailleurs par le biais d’une collaboration mutuelle et solidaire avec les entreprises. Par ailleurs, les participants ont apprécié l’annonce faite par les formateurs de la CNaPS, selon laquelle les allocations familiales et les allocations prénatales ont été revues à la hausse à hauteur de 100% pour marquer les 60 ans de réglementation de la protection sociale à Madagascar. La pension de retraite et les rentes en cas d’accident de travail ont quant à elles été revues à hauteur de 20%.

Luz R.R