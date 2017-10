Socio….. ……Scopie

Cours en ligne. Comme écrit dans l’article plus-haut, les cours sont suspendus durant ce mois d’octobre, dans les établissements publics comme privés, conformément aux declarations officielles du Ministère de l’Education nationale. Les établissements français implantés à Madagascar ont également respecté cette déclaration. Les établissements étaient fermés, mais par contre certains, à l’instar du Lycée français de Tananarive ont continué et continuent les cours – mais en ligne et à domicile- les enseignants étaient disponibles à tout moment pour les élèves via cette connexion.

Scoutisme. 100 scouts éclaireurs et éclaireuses, ou encore “Mpanazava” et “Tily” unionistes de Madagascar et les guides de Sainte-Marie ont mis en place un “Club CNaPS Zandriolona” ou “Club CNaPS pour les jeunes” à Sainte-Marie.