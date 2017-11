Saison pluvieuse : Une belle ondée en prélude dans la capitale

Après plusieurs jours de chaleur, étouffante par moments, dans la capitale, l’arrivée hier d’une belle ondée a fait baisser légèrement le mercure et a permis de revivifier plantes et cultures. En pleine saison chaude et humide, nous renouons petit à petit avec les précipitations plus ou moins fortes. Pour ce qui est de la capitale en particulier, la température assez élevée, ces derniers jours, et l’air parfois irrespirable en raison de l’accumulation d’éléments polluants dans l’atmosphère, a laissé la place à un air bien plus frais, hier soir. Pour le reste de la semaine, les prévisions météorologiques font état d’une journée pluvieuse, ce jour, d’un temps assez nuageux et passablement pluvieux pour demain, et d’une journée potentiellement orageuse, samedi. Côté température, les valeurs attendues seront comprises entre 17°C et 24°C ce jour, 17°C à 26°C demain et entre 17°C et 27°C samedi. Ailleurs, les régions réputées pour enregistrer des records de températures, afficheront jusqu’à 35°C. Ce sera probablement le cas pour la partie Ouest de la Grande Ile, ce jour et demain.

L’évolution du climat, de novembre à avril 2017, annonce une possible augmentation du volume de précipitations pour les trois prochains mois sur certaines parties de la Grande Ile. Quant à la saison cyclonique 2017/2018, elle s’annonce active et légèrement supérieure à la moyenne climatologique. Deux à quatre perturbations pourraient atteindre les côtes malgaches, dont un ou deux, pouvant atteindre le stade de cyclone tropical ou supérieur. Des précipitations abondantes pouvant entraîner des crues de rivière, des inondations seront à craindre en janvier sur l’ensemble de l’île et en février et mars dans certaines régions, notamment Analamanga, DIANA, SAVA, Sofia et Alaotra Mangoro,

Hanitra R.