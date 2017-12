Tunnel d’Ambohidahy : Dortoir des sans-abris

Avec les pluies diluviennes de cette semaine, le tunnel d’Ambohidahy est bondé de sans-abris le soir. Promiscuité, insécurité et insalubrité y forment un ménage à trois, avec la compagnie fidèle des rats, des cafards et autres insectes.

Le bout du tunnel. Munis de leurs «couvertures » et de leur habitat de fortune confectionné à partir de cartons et de plastiques, ils viennent grossir le rang de ceux qui ont l’habitude d’y passer leurs nuits. Ils passent donc la nuit entassés et plus ou moins au sec. En effet, le tunnel est fissuré par endroits, donc pas totalement imperméable. Ce spectacle autant désolant que banal, démontre qu’en matière de lutte contre la pauvreté, Madagascar est loin de voir le bout du tunnel. Pourtant des mesures pratiques, bien que ponctuelles, peuvent être prises. A titre d’exemple, en France, en saison hivernale, des centres d’accueil sont créés ou étendus pour abriter les Sans domicile fixe (SDF).

Insécurité. Ce genre de situation conjuguée à la saison pluvieuse et pesteuse (forme bubonique) qui ne se terminera qu’en avril, favorise la prolifération des maladies, auxquelles cette frange de la population n’a pas les moyens de faire face. Par ailleurs, la flambée récente de la peste pulmonaire était favorisée par la prolifération en milieu urbain de formes de pestes buboniques compliquées et non traitées.

Luz R.R