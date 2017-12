ITuniversity : Sortie de 22 Masters et de 97 Licenciés en informatique

ITuniversity n’est plus à présenter, situé à Andoharanofotsy, cet établissement d’enseignement supérieur spécialisé en informatique peut s’enorgueillir d’être parmi les centres de formation de référence dans le domaine des nouvelles technologies dans le pays.

L’ITuniversity a, ce 19 décembre 2017, procédé à la sortie solennelle de deux promotions, celle de la 5e vague de licenciés en informatique nommée TAFITA, qui après trois années d’intenses formations assorties de stages voient leurs études couronnées du diplôme de Licence, d’une part. Et d’autre part, la non moins bénie appelée RAITRA, la 3e vague pouvant se targuer de bénéficier de la co-diplômation de l’ITuniversity d’Antananarivo et de l’Université de Nice à Sophia Antipolis pour l’obtention du Master MBDS (Mobiquité, Base de Données et intégrations de Systèmes).

Les voilà donc prêts à continuer et/ou pour le service avec toujours guidés par le même leitmotiv du Recteur, monsieur Olivier Robinson, « Distinguez-vous et où que vous soyez, soyez dignes de l’ITuniversity ».

Les mots des majors

Miahinantenaina Rafehivola, 24 ans, master « Je suis déjà embauché par Aro, je gagne plus de 1 200 000 d’ariary , qui sait peut-être je vais m’exporter… »

Nirijaona Lala Ricœur Khino, 22 ans, licencié « Je vais continuer et me spécialiser dans la cybersécurité parce qu’il y a encore beaucoup à faire ».

Ces quelques mots se passent de commentaires.

M.Ranarivao

Partenariat avec l’Université de Nice à Sophia Antipolis

IT University offre en partenariat avec l’Université de Nice à Sophia Antipolis (France), le Master MBDS (Mobiquité, Base de Données et intégrations de Systèmes),un Master 2 Professionnel – Spécialité Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication.

Pourquoi MBDS ?

Le Master MBDS vise à former des spécialistes informatiques maîtrisant le développement d’applications de bout en bout (de la BD au téléphone) dans des environnements de mobilité et d’architecture sans fils, avec prototypage de projets dans tous les secteurs professionnels appuyés