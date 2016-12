Boxe Chinoise Lei-Tai : Jean Christian Randriamalaza attendu demain

Encore méconnu du public malgache, Christian Randriamalaza est d’ailleurs un grand champion avec sept titres mondiaux en boxe chinoise lei-tai dans la catégorie des moins de 75 kg. Le 29 septembre dernier à Carrara, Italie, le Malgache évoluant en France a frappé fort en s’offrant le titre mondial. C’était lors de la quatrième édition du sommet mondial unifié ou « Unified World Championships » regroupant six fédérations internationales. Trois mois après ce sacre, le champion reviendra au pays où il est attendu à l’aéroport d’Ivato, demain vers 2 heures du matin. Et sitôt arrivé, il va rencontrer ses fans à l’hôtel A & C Ivato à 9 heures. Cet ancien légionnaire travaille depuis la transition à l’Ambassade de Madagascar à Paris. En tant qu’agent SPPR, Christian a déjà eu aussi l’occasion d’escorter des célébrités comme les chanteuses Beyoncé ou encore l’acteur Brad Pitt, au mondialement renommé Festival de Cannes.

T.H