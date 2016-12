Athlétisme 2017 : Les Jeux de la Francophonie en ligne de mire

La Fédération malgache d’athlétisme lance de nouveau défi pour la saison 2017. Une saison qui sera surtout dominée par la tenue des Jeux de la Francophonie à Abidjan et les Championnats à Londres.

2017 sera une année sportive très spéciale pour la FMA avec pas moins de douze compétitions majeures. Et avec comme rendez-vous majeurs les championnats du monde seniors qui se dérouleront à Londres du 4 au 13 août 2017. Les 8es Jeux de la Francophonie se tiendront à Abidjan, Côte d’Ivoire du 21 au 25 juillet. L’athlétisme est l’une des disciplines la plus représentée pour Madagascar à ces jeux. « Pour les jeux en terre ivoirienne, trois athlètes ont déjà atteint les minimas et qualifiés » a expliqué, Norolalao Ramanantsoa, présidente de la Fédération malgache d’athlétisme. Il s’agit de l’olympienne Eliane Saholinirina, celle qui a réalisé les minimas du 3 000m steeple, du décathlonien, Ali Kame et de la spécialiste du tour de piste Hanitra Soa Olga. En revanche, d’autres athlètes de haut niveau ne sont pas loin des minimas et auront l’occasion de faire valoir leurs qualités au cours des compétitions régionales dont les Meetings internationaux de la Réunion et de Maurice. Et pour cette première année du second mandat de Norolalao Ramanantsoa, les athlètes malgaches seront présents aux Championnats du monde de cross country. Une compétition prévue se tenir en Ouganda le 26 mars 2017. Les jeunes n’ont pas été oubliés dans le calendrier, à l’image des juniors qui auront l’occasion de participer aux Championnats du monde au Kenya du 13 au 16 juillet. Les juniors participeront, eux aussi, aux championnats d’Afrique U20 en Algérie et du 29 juin au 2 juillet, les plus jeunes U18 seront en action en Guinée Equatoriale. Au niveau national, plusieurs championnats sont programmés, comme chaque année, pour les différentes catégories, plus les autres manifestations.

T.H