ASCB de Boeny remet son titre en jeu à la deuxième édition du Championnat national 3×3 les 28 et 29 janvier à Mahamasina.

Après la tenue de la première édition en début d’année, la Fédération malgache de basket-ball décide de relancer le championnat national 3×3 Open intitulé « Asio Telo any e ! ». C’est la compétition d’ouverture de saison prévue se dérouler les 28 au 29 janvier 2017 au Gymnase Couvert et sur les terrains extérieurs de Mahamasina. Ce tournoi s’inscrit dans la politique de la fédération de promouvoir cette discipline de spectacle et selon aussi les recommandations de la FIBA. « Plus les compétitions officielles sont nombreuses, plus nous aurons un bon point sur la plateforme de la FIBA. Ainsi, les joueurs sont incités à s’inscrire sur le site planète.3.com » a expliqué Pascal Rasaony, délégué au sein de la FIBA 3×3.

Phases préliminaires. Dans un mois, 20 équipes issues des ligues régionales se partageront leurs joutes à Antananarivo. Cette année, la formation de l’ASCB de Boeny formée par Orlando Rahajaniaina dit Bila, Livio Rocheto, Ahmed, Elly Randriamampionina a remporté le titre et cette équipe majungaise ne compte pas faire de la figuration en janvier. Et les délégués au sein du FIBA 3×3 ont décidé aussi de garder la formule de la 1re édition. Les joueurs licenciés ou non peuvent prendre part à la compétition. Le sommet national est réservé uniquement pour la catégorie des plus de 18 ans. Toutes les ligues régionales devront organiser les phases préliminaires. Analamanga aura droit à dix équipes pour la phase finale et les dix autres en provenance des autres ligues régionales. Seules les 10 ligues qui enverront le nom de leur équipe seront qualifiées pour cette joute nationale. Comme en janvier dernier, le spectacle sera au rendez-vous et les acharnements seront intenses.

T.H