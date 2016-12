Tennis – Masters Cup 2016 : Les jeunes à l’honneur

Les finales du Master Cup juniors 2016 se sont déroulées samedi 24 décembre dernier sur les courts du Cercle Franco-Malgache (CFM) à Anosy. Cette clôture de la saison s’est achevée en beauté. « Félicitations aux vainqueurs, finalistes et à tous les joueurs pour leur combativité et les spectacles que vous avez offerts. Merci aux parents pour le soutien aux jeunes raquettes, à la FMT de nous avoir soutenus pendant toute l’organisation. Mais aussi, merci à la famille Rabarijaona pour son éternel amour du tennis et du sport malagasy » a fait ressortir l’organisateur. Teddy et Tessah Andrianjafitrimo ont apporté leur part de contribution dans l’organisation de la compétition. Tessah est considérée comme un modèle de persévérance pour nos juniors. La famille de Rohy et de Vatra se chargera de la préparation du prochain tournoi au début de l’année prochaine. Vivement la prochaine édition.

Les résultats des finales

U8F : Mirindra bat Fitia 4/1 et 4/3.

U8G : Mahery bat Mirija 4/1 et 4/3.

U10 F : Miarana bat Mitia 5/2 et 5/3.

U10 G : Rohy bat Ny Aina 0/5-5/0 et 5/0.

U12 F : Maholy bat Miotisoa 7/5 et 6/4.

U12 G : Jhonny bat Kiady 6/2 – 3/6 et 6/2.

U14 F : Sandy bat Imarina 6/2 et 6/1.

U14G : Fenosoa bat Lanja 6/2 et 6/2.

U16 F : Sariaka bat Miora 6/4 et 6/0.

U16 G : Vahia bat Ny Itokiana 6/0 et 6/2.

Sendra R. (Stagiaire)