Sportifs de l’année 2016 : Six athlètes au menu de 2016

Comme chaque année, la rédaction sportive de Midi Madagasikara organise une élection par vote des électeurs interposé, du Sportif ou Sportive de l’année. Mais comme d’habitude, nos journalistes sportifs donnent des noms indicatifs pour que le choix se limite à six personnes, ou entités, ou clubs, ou disciplines afin de faciliter le vote. Voici donc cette fameuse liste et que le meilleur gagne.

Equipe nationale malgache de pétanque

Parmi les nominés qui restent incontournables figurent les boulistes récemment champions du monde. Contrairement aux années précédentes, ils forment un bloc avec les quatre joueurs dont Tita Razakarisoa, Nanou Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova, même si ce dernier n’a pas participé à la finale remportée haut la main contre le Bénin. Faisant preuve d’une louable régularité et malgré quelques sifflets réprobateurs, les Malgaches ont montré qu’ils restent les meilleurs sur leurs terres.

Barea beach soccer

Si on devait désigner un sportif de l’année 2016, on ne peut pas faire fi de la performance des Barea beach soccer qui terminaient à la 5e place de la dernière Coupe d’Afrique des Nations 2016 au Nigeria. Avec deux défaites pour trois victoires, le bilan n’est pas aussi catastrophique qu’il paraît. Mieux et après s’être qualifié pour cette phase finale de la CAN 2016 aux dépens de la Mozambique, Madagascar beach soccer a confirmé son statut d’un grand d’Afrique dans cette discipline. Et cela, quoi qu’on dise, vaut bien tous les éloges et pourquoi pas le prix de Sportif de l’année de Midi Madagasikara.

Gendarmerie Nationale Volley-Ball

Champion de Madagascar pour l’énième fois, roi de l’Océan Indien pour la 2e fois, 12e place africaine, la gendarmerie volley-ball mérite sa place parmi les nominés de l’année 2016. Champion de Madagascar depuis des années, les protégés du colonel Heriniaina Rakotomalala ont prouvé qu’ils maîtrisent cette discipline avec l’aide du technicien honoré Razafinjatovo. Mieux, au sommet national 2016, les titres de minimes, benjamines, cadets et seniors sont allés dans leurs escarcelles. A Maurice, ils ont raflé le titre de champion et y ont ajouté 6 trophées sur les 7 en jeu avec les trophées du meilleur passeur, du meilleur serveur, du Most Valuable player, de la meilleure réception, du meilleur attaquant et du meilleur contreur.

Mickaël Rasolonjatovo, natation

Jeune nageur de 18 ans qui a cartonné en 2016. Sur bassin de 25 m, il a établi en 2016 des records nationaux en 200m dos, 200m nage libre et 50m dos, ainsi que de meilleures performances des juniors en 100m nage libre ainsi que le relais 4 x 50m quatre nages. Sur bassin de 50m, il détient le record national de 400m nage libre, de 100m dos, de 200m dos et des meilleures performances de juniors en 50m dos, 100m Nage libre, 400m Nage libre, 200m Nage libre et 100m dos. 2016 a été son année avec sa présence au championnat du monde de petit bassin ainsi que le meeting de l’Océan Indien du mois de décembre. Sampras

Rakotondrainibe, tennis

Jeune prodige de la petite balle jaune malgache, Sampras est la relève par excellence du tennis malgache. Il a été sacré champion d’Afrique par équipe U12 à Marrakech Maroc. A tout juste 12 ans, Sampras fait déjà partie de ce cercle très select des champions d’Afrique malgaches. Actuellement, il est pensionnaire du centre de l’ITF au Kenya.

Jean Christian Randriamalaza, boxe chinoise

Ce boxeur est sans doute le sportif le plus titré. Sextuple champion du monde de boxe chinoise, Jean Christian a offert le titre mondial à son pays au mois de septembre en Italie. Au vu de son palmarès, il a été fait chevalier par l’Etat et a reçu l’ordre du mérite sportif.