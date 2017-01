Handball : Fidèle Razafintsalama candidat à sa propre succession

Et de deux. Fidèle Razafintsalama brigue un second mandat à la tête de la Fédération malgache de handball (FMHB). L’assemblée générale élective au sein de cette fédération se tiendra le 21 janvier à 9h 30 au Palais des sports Mahamasina. Une AGE précédée de l’assemblée générale ordinaire le 20 janvier pour la présentation des rapports moral, technique et financier. « Après ce premier mandat fructueux, je pense qu’il ne faut pas s’arrêter à mi-parcours. Il faut terminer ce qu’on a déjà commencé », a indiqué, Fidèle Razafintsalama. Pour ce mandat quadriennal, son équipe affiche un bilan satisfaisant avec l’organisation des championnats nationaux, l’obtention du projet handball at school sans oublier la belle prestation des jeunes à l’IHF Trophy de la Zone 7 qualifiée pour la joute continentale. La date butoir de dépôt de candidature est prévue pour ce 16 janvier au siège de la Fédération à Talatamaty.

T.H