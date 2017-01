Comité International des Jeux (CIJ) : La réunion reportée en avril

Il ne reste plus que deux ans avant les 10es Jeux des Iles de l’Océan Indien (JIOI) à Maurice. Et pour la préparation de cette échéance régionale, la réunion du CIJ est plus qu’importante pour voir la réalité de l’avancement de la préparation et de l’organisation. Initialement prévue au mois de février, la réunion du Conseil International des Jeux (CIJ) se déroulera finalement en avril prochain à Maurice. Comme dit le journal Le Mauricien « La raison de ce report demeure la tenue de la réunion du comité exécutif de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) vers la fin de février et d’une réunion dans le cadre des Jeux du Commonwealth en mars ». Cette réunion permettra surtout de finaliser les disciplines au programme de cette échéance. Il est à signaler que quatorze disciplines ont été retenues lors de la réunion du CIJ tenue l’année dernière à Maurice. Il s’agit de l’athlétisme, du badminton, du basket-ball, boxe, du cyclisme, du judo, de l’haltérophilie, de la natation, de tennis de table, de football, du volley-ball, du rugby à 7, et le handisport (natation et athlétisme). Le tennis, une discipline avec laquelle la Grande Ile a réalisé le carton plein à La Réunion en 2015 en remportant toutes les médailles d’or. Le combat se poursuit actuellement pour la réintégration du tennis parmi les disciplines de compétition. Outre le tennis, il existe de fortes chances que la voile soit également incluse.

T.H