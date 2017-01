Le championnat national 2016 se disputera ce week-end au Gymnase d’Ankorondrano pour les jeunes. Les seniors entrent en action les 14 et 15 janvier prochain. Ces joutes nationales concernent toutes les catégories allant des U9 aux vétérans hommes et dames. Plus de 200 badistes seront attendus pendant ces quatre jours de compétition.

T.H