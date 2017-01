Danse sportive – Dih’Art : Des stages et des compétitions avec le CID Madagascar

Le Conseil Indépendant de Danses (CID) a décidé de marquer les quinze années d’existence de Dih’Art en organisant des compétitions et des stages cette année. Il s’agit d’un stage de danses sportives latines. Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Paso doble et Jive seront au programme. Les stages seront réservés aux entraîneurs et aux compétiteurs. Ils seront animés par Naivoh Rakotonirina, secrétaire général du CID Madagascar et Rijamanitra Randrianarisoa, président fondateur du Dih’art et président du CID Madagascar. Ils se dérouleront dans la salle de danse du Dih’art à Antanimena près de la Gastronomie Pizza. Des certificats seront remis aux entraîneurs. Tous les danseurs de la Grande Ile pourront participer aux compétitions qui auront lieu aussi bien dans la capitale que dans les provinces. Les dates de ces stages et de ces compétitions seront bientôt fixées. Le programme sortira bientôt.

Sendra R. (Stagiaire)