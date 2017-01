Basket-ball Analamanga : Fidy Rasolomalala, nouveau président de la ligue

Johnny Ramarojery, ancien président de la ligue, Tantely Ramaroson, Onja Rasoloarinivo et Fidy Rasolomalala se sont présentés pour le poste du nouveau président de la ligue d’Anjalamanga de basket-ball. Et le poste est allé finalement à Fidy Rasolomalala, à la surprise de la plupart de l’assistance. Lors de l’assemblée dans la grande salle de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) d’hier, l’amateurisme a primé : les dossiers de chaque candidat ont été incomplets. Ils n’ont emmené que leur Carte d’identité Nationale et leur certificat de résidence sauf Fidy Rasolomalala qui avait son bulletin numéro 3. Les présidents des quatre sections présents ont discuté sur les solutions à prendre face à ces dossiers incomplets. Fidy Rajoelimanantsoa, président de la section Ambohidratrimo, Johary Razanajao, président de la section Atsimodrano, Faly Andrianarivelo, président de la section Avaradrano, Edson Rabakoherinjato, président de la section Antananarivo ont accepté leur candidature à condition que le candidat élu complète ses dossiers ultérieurement. Patrice Andriantsalama, Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports Analamanga a validé les votes et insisté pour qu’on suive à la lettre tous les règlements. Présidé par Andry Rakotomanantsoa, ancien secrétaire général de la ligue, l’élection a donné comme gagnant Fidy Rasolomalala. Il a eu tous les votes de chaque président des sections. Johnny Ramarojery a été le seul candidat pour le poste de vice président. Aucun président des quatre sections n’a voté pour lui. Personne ne s’est présenté pour le poste de trésorier. « C’est une élection étrange. Du jamais vu. Malgré ces faits, l’élection doit toujours se faire poste par poste » a avoué Patrice Andriantsalama. Après qu’il ait consulté l’assemblée générale, il a été décidé que les élections du vice président, du secrétaire général et du trésorier seront reportées pour une date ultérieure.

Sendra R. (Stagiaire)