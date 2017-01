FOOTBALL / CAN U17 – 2017 : L’organisation retirée à Madagascar

Madagascar n’a pas satisfait la Confédération africaine de football. Les amoureux du football devront dire adieu au CAN U17-2017 à Madagascar. L’organisation vient de nous être enlevée.

Rêver de voir de jeunes africains de 17 ans jouer à Mahamasina ? Cela relèvera toujours du rêve jusqu’à maintenant car la décision d’ôter l’organisation à Madagascar vient de tomber. La Coupe d’Afrique des Nations Total 2017 ne se jouera pas chez nous. Le couperet est tombé malgré tous les efforts fournis par le comité d’organisation. Réunis à Libreville au Gabon hier, ils ont donc décidé de nous ôter cette compétition d’envergure qui faisait la fierté de la FMF. Pire, la décision a été prise à l’unanimité, excepté le président Ahmad pour Madagascar.

Les inspections faites par leurs hommes en terre malgache en 2016 n’ont donc pas satisfait la CAF. De même, pour l’équipe d’Ahmad, concernant les offres en communication, séjour, mascotte ou encore le site de Vontovorona, tout tombe à l’eau. Le SG de la CAF a déjà lancé un appel à candidature pour le pays hôte de cette compétition censée se tenir en avril. La date limite de proposition est le 30 janvier prochain. La compétition sera reportée. L’on se demande si nos jeunes, qui sont en pleine préparation pourront toujours jouer, le pays hôte étant exempt d’éliminatoires car engagé d’office. Y aura-t-il deux pays engagés d’office ?

Pauvre Mahamasina ! Déjà déserté par les amoureux du football lors des matches, le stade de Mahamasina sera snobé cette fois-ci par les Africains. Son état lamentable a fait pencher la balance ailleurs donc. Matière à réflexion et besoin de réponse urgente en plus !

De son côté, le président Ahmad a déposé sa candidature au poste du président de la CAF pour un mandat jusqu’à 2021. Le comité exécutif l’a retenu avec ceux d’Issa Hayatou, président sortant, les élections auront lieu le 16 mars à Addis-Abeba. Quid de ses chances et du possible retour de cette compétition à Madagascar en cas de victoire ? Wait and see.

Anny Andrianaivonirina