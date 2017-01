Trois officiels malgaches sont présents à la CAN du Gabon. Il s’agit du président de la fédération Ahmad, un membre du comité exécutif de la CAF et du Comité d’Organisation, de Nathalie Rabe en tant qu’Officier media de la compétition sur le site de Franceville et de Hamada Nampiandraza, arbitre de la compétition.

T.H