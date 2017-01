Tennis – Championnats d’Afrique –Australe : Les Malgaches impressionnent par équipe

Les journées se suivent et se ressemblent pour les jeunes raquettes malgaches aux Championnats d’Afrique-Australe par équipe. Deux victoires en deux sorties pour les filles des U16 et des garçons en U14. En ouverture dimanche dans la catégorie des U 16 filles, Madagascar a battu le Botswana par trois sets à zéro. Tsantaniony Iariniaina s’est imposée face à Tsiang Tsegofatso en 6/2 et 7/6. Finaritra Andriamadison s’est offerte Thato Madikwe par 6/1 et 6/1. En double, Fitia Ravoniandro et Finaritra Andriamadison gagnent contre Tsiang et Madikwe par 7/6 et 6/3. Hier, elles ont poursuivi sur leur belle lancée en remportant la joute les opposant aux Namibiennes. Chez les U 14 garçons, Madagascar a surclassé le Swaziland par trois sets à zéro. Les Lanja Rakotozandriny et Fens Rasendra ont défait Hyden Loffler et Khumalo. Après cette victoire, ils ont pris le dessus sur Morake Teboko et Refiloe Pheko du Lesotho par trois victoires à zéro.

T.H