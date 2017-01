Football – CAN U17 2017 : Madagascar doublement pénalisé !

Le ciel est tombé sur la tête des Malgaches après le retrait par la Confédération Africaine de Football de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 pour les moins de 17 ans.

La CAF, lors de sa réunion avant le coup d’envoi de la CAN à Libreville, a décidé de retirer de Madagascar l’organisation de la CAN 2017 des moins de 17 ans. Un retrait, pourquoi avoir peur des mots, assassin qui remet ainsi dans la poubelle plus de deux ans de préparation pour les Barea Academy à qui on avait prédit une meilleure chance après l’arrivée aux commandes du Néerlandais René Hiddink et ce que cela suppose de gros moyens pour s’offrir un tel service.

Frustration. Deux ans pour aboutir à ce non-sens qui pénalise non seulement Madagascar mais aussi toute sa jeunesse bien obligée de ruminer sa frustration, une très grande frustration, alors que tout était en place ou presque. Car à y voir de plus près, il ne restait que des détails tels les vestiaires de Mahamasina qui ne demandaient même pas une journée de travail pour une entreprise du bâtiment digne de ce nom.

Car jamais de mémoire on n’a vu une pelouse aussi belle à la suite des efforts de la Commune urbaine d’Antananarivo qui voyait là une occasion de faire revenir la grande foule car quoique la CAF dise, cette CAN 2017 aurait fait le plein du stade de Mahamasina contrairement au public gabonais qui était à peine 10 000 voire moins lors du choc Maroc- RDC de lundi.

Des tribunes clairsemées qui n’ont pas empêché la CAF de retenir la candidature du Gabon après la défection de la Libye puis d’autres pays.

Les Barea out. Qu’est ce que la CAF gagne en pénalisant toute la jeunesse malgache ? C’est toute la question car on a beau revenir en arrière, on n’a jamais vu pareil revirement alors que l’Etat malgache s’est déjà engagé et que le Comité d’organisation plus connu sous le nom du COCAN est entré en fonction et que la mascotte de cette CAN a même été présentée aux médias.

Que demander de plus surtout que les émissaires de la CAF à Madagascar n’ont jamais laissé transparaître qu’ils n’étaient pas contents et que tout allait pour le mieux.

Ce qui serait aujourd’hui plus grave c’est d’apprendre un jour que l’hôte de cette CAN U17 reportée pour le mois de juillet, ne fait pas partie des nations déjà qualifiées à cette phase finale car cela botterait en touche les Barea au profit du pays organisateur. La pire chose qui puisse arriver à ce football malgache qui avait pourtant montré un visage plus séduisant avec le titre de champion d’Afrique des Barea beach soccer.