Football : Chrétien et François chez Fosa Juniors !

La saison a déjà commencé pour Fosa Juniors qui a repris le chemin des stades. Une reprise plutôt active, car le club n’a pas du tout chômé durant l’intersaison pour trouver des joueurs capables de lui donner un plus.

C’est le cas notamment de Chrétien Andriamifehy, le portier de l’Adema et de l’équipe nationale appelé à suppléer son compagnon des Barea Beach soccer Jhorealy. On a également annoncé l’arrivée de François, le défenseur de Tana Formation et évidemment des Barea.

Deux joueurs talentueux en fait, surtout Chrétien qui devient de plus en plus performant dans les buts. Mais un choix presque prioritaire compte tenu de son grand gabarit pour une formation qui ambitionne de participer à la Coupe d’Afrique.

D’autres noms circulent tels Florent de l’Adema et Sambatra de Tana Formation, mais le staff de Fosa Juniors ne s’est pas encore prononcé sur le sujet.

Clément RABARY