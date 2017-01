Rugby : Le ton monte entre la fédération et les ligues

Le bras de fer entre les ligues, du moins une grande partie, et Malagasy Rugby se poursuit malgré l’injonction du ministre des Sports, Anicet Andriamosarisoa, qui avait demandé à calmer le jeu.

De quoi la fédération malgache de rugby a-t-elle peur au point de mener une véritable campagne médiatique pour dénigrer les agissements de certaines ligues qui veulent provoquer une assemblée générale ordinaire dans l’unique but de clarifier une situation quelque peu compromise et plus particulièrement sur la tenue des élections.

Quorum. Autant le dire tout de suite et malgré cette campagne qui tend à prouver le contraire que les ligues ont le droit de convoquer une assemblée générale pour peu qu’elles obtiennent le quorum.

Et si on fait des pieds et des mains pour dire non à cette initiative, c’est bien parce les émissaires de Malagasy Rugby savent que les ligues sont en nombre suffisant pour demander cette AGO.

Et de fil en aiguille, on arrive au fait que le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala qui est candidat à sa propre succession, peut, cette fois, ne pas être reconduit. Au profit de qui ?

Ingérence. C’est toute la question même si on sait qu’en cas de coup dur, tous les autres candidats vont faire bloc contre Marcel Rakotomalala qui se trouve dans une situation peu enviable.

Ce dernier persiste en effet à tenir l’assemblée générale élective pour le 27 janvier. Ce qui n’est pas de l’avis de certaines ligues. Mais Malagasy Rugby ne l’entend pas ainsi en brandissant la perte des subventions de la part de la Fédération internationale. Ce qui est tout à fait faux, car World Rugby doit composer avec tous les dirigeants élus démocratiquement et n’entre pas dans les affaires internes d’une fédération nationale. Autrement, ce serait de l’ingérence donc non conforme aux dispositions des textes en vigueur.

Clément RABARY