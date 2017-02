Natation – Sommet national : Un nouveau record pour Estella au 50 m dos

Une première journée prometteuse aux Championnats de Madagascar open, jeunes sur bassin de 50 m. Le bassin olympique de la CNaPS à Vontovorona a permis à Estellah Fils Rabetsara de réaliser un nouveau record de Madagascar sur l’épreuve du 50 m dos. Elle a bouclé la course en 31’79 en pulvérisant son propre record de 32’10. Elle était au coude à coude avec l’expatriée Elodie Razafy créditée d’un chrono de 31’95. Elodie a signé une meilleure performance chez les juniors avec ce temps. C’est Michaël Anthony Rasolonjatovo Saint-Michel CN qui a enlevé le titre chez les hommes. Dans les autres courses, les cadors se sont distingués. En 100m papillon, Sandro Rakotomamonjy du 3FANS a remporté le titre chez les hommes et Estellah Rabetsara chez les dames. Le deuxième sacre de la journée pour Michaël était dans l’épreuve du 200 NL, si l’expatriée Murielle Rabarijaona s’est imposée dans la catégorie féminine. La nageuse de Mahajanga, Tania Mahandry a ravi le titre en 200 m brasse et Stéphane Rakotomavo chez les hommes. « Même si seulement un record a été pulvérisé, on a constaté la hausse du niveau cette année » a expliqué Vola Razafindrainibe. Un record de participation a marqué cette édition avec l’affluence de 355 nageurs en provenance de 20 clubs et 5 ligues régionales (Analamanga, Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra et V7V). Ces deux dernières journées s’annoncent intenses vu l’enjeu de ce sommet national pour les nageurs en vue des échéances internationales à venir.

T.H