Basket-ball – Coupe du président : Les victoires partagées

Les acharnements sont ouverts à Morondava aux éliminatoires de la Coupe du président de la zone ouest où toutes les équipes enregistrent une défaite et une victoire à l’issue de deux journées de compétition. Après sa défaite d’entrée encaissée devant l’ASB d’Itasy, la GNBB s’est ressaisie en s’offrant l’AJSM de Mahabo sur le score de 76 à 44. Pourtant, la veille, cette équipe de Mahabo a fait une démonstration de force en étrillant le BCM de Belo. Et comme dans les matchs éliminatoires, tout est possible. Le BCM de Belo a pris le dessus sur la formation du MFB de Morondava par 57 à 53. Les éliminatoires se poursuivent à Morondava ce jour.

Calendrier du jour

13 h 00 : ASB (Itasy) contre BCM (Belo).

14 h 30 : MFB (Morondava) contre ASJBM (Mahabo).

16 h 15 : BCM (Miandrivazo) contre GNBBM (Morondava).

T.H