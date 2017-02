Rugby – Association « Terre en mêlées » : 20 millions Ariary du Groupe Star

Un appui conséquent de 20 millions d’Ariary a été reçu par l’association « Terre en mêlées » pour la réalisation de ses activités.

Un nouveau palier franchi. Dans le cadre de ses actions de promotion de l’éducation des jeunes et le maintien de la solidarité des communautés à travers le rugby, l’association « Terres en Mêlées » poursuit sa mission. En effet, l’association vient de bénéficier du soutien du Groupe Star avec la dotation d’une chèque de 20 millions d’Ariary dont la signature de l’accord de partenariat s’est tenue hier entre le président fondateur de l’association, Pierre Gony et le représentant du Groupe STAR en la personne de son Secrétaire Général, Anna Rabary. Une somme qui servira notamment à la réalisation des activités de l’association pour cette année 2017 en faveur des enfants malgaches en particulier les jeunes filles.

35 124 collégiens. Cela fait seize ans que l’association internationale « Terres en Mêlées » a existé et c’était depuis 2014 qu’elle a œuvré à Madagascar à travers deux projets Enfant et développement et le Championnat national de rugby scolaire. Depuis son lancement en 2014, plus de 35 124 jeunes collégiens et professeurs d’Education Physique et Sportive (EPS) ont été touchés par le projet en provenance de 22 régions. Ils étaient 10 000 collégiens, dont 5 700 filles qui ont pris part à la compétition durant l’année scolaire 2014-2015 et 25 124 dont 19 305 filles pour 2015-2016. Pour cette année, le premier tournoi de rugby scolaire se déroulera à Antananarivo ce jour. Au programme, un tournoi de Rugby Fédéral auquel 2 000 jeunes garçons et filles participeront au stade Malacam. Ces matchs seront suivis par la remise officielle des diplômes World Rugby et des matériels destinés aux 60 professeurs d’EPS de 120 collèges et lycées engagés dans le projet. La finale se tiendra le 25 juin à Antananarivo en présence de l’équipe nationale de rugby et d’une équipe française de Rugby à VII féminine et masculine. Cette année, 8 000 jeunes dont 4 000 filles bénéficieront du projet.

T.H