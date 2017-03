Rugby : Nouvelle formule pour le Top 16

Chose promise, chose due. La restructuration initiée par le Malagasy Rugby porte ses fruits. Avant, l’on recense 350 clubs dans la ligue d’Analamanga répartis dans les quatre sections, actuellement, il ne reste plus que 211 clubs soit 139 de moins. Une réforme qui a impacté la formule de la compétition. Les seize formations qualifiées pour le TOP 16 seront issues des quatre sections composantes de la ligue à savoir Tana-Ville, Ambohidratrimo, Avaradrano et Atsimondrano. Selon les explications du président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala seules les quatre premières équipes qualifiées à l’issue des championnats des sections disputeront le sommet régional. Par contre, la formule du championnat national plus connu par Top 8 ne change pas car les huit équipes qualifiées sont entièrement d’Analamanga. Et pour éviter tout abus et débordement, le comité de discipline a été mis en place au sein du Malagasy Rugby. Les problèmes liés à l’organisation de l’élection fédérale seront les premières affaires traitées par ce nouveau comité. Afin que toutes les ligues soient sur un pied d’égalité en matière d’administration et de règlement technique, un atelier de formation sera organisé ce jour au Stade Makis à Andohatapenaka. Et pour couronner le tout, la Super Coupe en guise d’ouverture de saison opposera la formation du 3FB au FT Manjakaray demain dimanche à Andohatapenaka. Un choc de titans en perspective.

T.H