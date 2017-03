Taekwondo : Tiavo sacrée championne de France

Une bonne nouvelle. Tiavo Randrianisa a fait encore parler d’elle aux Championnats de France le week-end dernier. En effet, elle vient de remporter son premier titre de championne de France sénior chez les moins de 49 kg samedi. Agée de 17 ans et évoluant en junior, elle a été surclassée lors de cette compétition et a déjoué tous les pronostics. Cette pensionnaire du club Cosma Arcueil Taekwondo et de l’Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP) à Paris rajoute une étoile à son palmarès.

T.H