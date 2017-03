Football Analamanga : Un choc au sommet Elgeco-Adema pour dimanche

La 6e journée de Ligue 1 d’Analamanga se réduira pour l’instant à trois matches en raison de l’annulation de deux matches de ce vendredi à Mahamasina pour préserver la belle pelouse.

La 6e journée du championnat de la Ligue 1 d’Analamanga promet d’être très chaude malgré l’annulation de deux matches prévus ce jour en raison des intempéries notamment celui opposant le FC Tana à Sabotsy-Namehana mais aussi le duel prometteur Mama- Tana Formation.

L’expérience de l’Adema. Mais qu’à cela ne tienne, on aura encore l’occasion de se réjouir, si Dame Pluie le permet, de voir de très bons matches pour dimanche à Mahamasina.

Le match phare de cette sixième journée oppose en effet Elgeco Plus à l’AS Adema. Mais comme ce dernier parvient au fil des matches à retrouver un certain rythme, cela va rendre la tâche d’Elgeco Plus difficile même si ce dernier est maintenant entraîné par un ancien du terroir en l’occurrence Ruphin Menakely.

Et si Menakely connaît les atouts et faiblesses de l’Adema, cela ne signifie pas qu’il va pouvoir gagner devant une équipe qui prend chacun de ses matches comme si sa vie en dépendait.

A cœur joie. Polaka comme l’autre international de beach soccer Ruphin ont aussi une certaine expérience, on aura droit à un match très équilibré. Et à voir de près et comme l’entraîneur de l’Adema, Raniry, connaît aussi la plupart des joueurs d’Elgeco Plus pour les avoir eu, à un moment ou à un autre, sous sa cape, il est en mesure de contrecarrer les assauts de Dino et sa bande.

Avant ce match de 14h, on verra USCAFOOT confirmer sa marche en avant devant une équipe du COSPN qui a du mal à refaire surface depuis le départ de son buteur de service, Francis.

L’autre match aura l’allure d’un rachat pour le COSFA qui va pouvoir se donner à cœur joie devant le nouveau promu Mi20 qui est toujours à la recherche de sa première victoire dans ce championnat sans doute trop relevé pour lui. Mais rien ne dit que ce Mi20 va toujours se laisser marcher sur les pieds.

