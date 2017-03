Pétanque : Va pour le championnat national de doublette

Presque tous les week-ends seront pris pour la pétanque. Finalement, le programme initial de la Fédération de pétanque sera encore plus saturé que celui présenté dans nos lignes hier. Les catastrophes naturelles comme les cyclones risquent en plus de perturber le calendrier. Ainsi, il faudra déjà noter que ce week-end, la 1re étape des championnats de Madagascar en doublette sortira huit équipes pour les quarts de finale. Cela reprendra le week-end prochain du 18 au 19 mars pour les huit autres qui boucleront les 16 équipes qui seront donc en quart de finale. La mise est de 100 000Ar et les phases finales se tiendront les 25 et 26 mars. Avec ces compétitions, la section d’Antananarivo reportera son sommet tananarivien.

Anny Andrianaivonirina