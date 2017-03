Boxe arabe : Johane Beauséjour sacré champion du monde

Johane Beauséjour, le Franco-malgache originaire d’Antalaha a été sacré pour la seconde fois champion du monde de boxe arabe et remporte la ceinture mondiale chez les moins de 75 kg, samedi, à Amman, Jordanie.

Une belle moisson. Sur le ring installé au cœur d’All Arena Al Hussein Sport City d’Amman en Jordanie, Johane Beauséjour a survolé son adversaire en s’offrant le titre mondial sur la plus belle des manières par K.O face à Vladmir Konsky samedi soir. Après un premier round assez équilibré, Johane a su saisir sa chance en se montrant plus entreprenant que le Slovaque. Avec un « middle kick » bien placé, il a battu par K.O son adversaire au second round. « J’ai travaillé dur pour arriver à cette victoire. Je dédie cette victoire à Madagascar et surtout à ma ville natale, Antalaha, après le passage du cyclone Enawo« , a-t-il déclaré après sa victoire. Johane Beauséjour a rajouté une nouvelle étoile à son palmarès en boxe arabe après celle remportée en 2013 en plus des autres titres entre autres champion de France Elite Muay-Thaï (-75 kg) en 2010, la même année champion intercontinental WPMF de Muay-Thaï, champion de France élite K-1 en 2010, champion intercontinental de boxe Kun Khmer en 2013 (– 72 kg) et champion de l’Océan Indien en kick-boxing (– 60 kg). Pour Séverin Mamonjisoa, cette première expérience en boxe arabe n’était pas la bonne. Le jeune militaire de 20 ans n’a pas fait le poids face au combattant Oday Abu Haswa de la Jordanie. Plus technique, Oday, possède une allonge supérieure à celle de Séverin ce qui lui a bien servi. Il a battu au point le Malgache en quête d’un sacre dans cette discipline. « Je dois admettre que Oday était plus rapide et plus fort. Je n’ai pas pu porter mes coups et n’ai pas trouvé la clé. C’était ma première fois en boxe arabe, j’aurai le temps de prendre ma revanche » a indiqué le champion du monde et détenteur de la ceinture ISKA.

T.H