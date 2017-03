Sportif de l’année 2016 : L’équipe nationale de pétanque, fière de son trophée

Ils ont marqué l’année sportive 2016. Les Tita Razakarisoa, Nanou Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova Rakotondrazafy sont montés sur la plus haute marche du podium au Championnat du monde de pétanque le 4 décembre 2016 au Palais des Sports de Mahamasina. Depuis, les récompenses s’enchaînent à travers les primes et l’officier de l’ordre du mérite sportif. Et c’est tout à fait logique qu’ils ont été choisis par les lecteurs de Midi Madagasikara comme sportifs de l’année 2016. Le quatuor malgache a récolté 1 342 voix en laissant derrière eux les Barea-beach, la Gendarmerie Nationale Volley-Ball, les jeunes Mickael Rasolonjatovo de la natation et Sampras Rakotondrainibe du tennis, Jean Christian Randriamalaza de la boxe chinoise. « Nous sommes très reconnaissants envers l’équipe de Midi Madagasikara et des lecteurs de nous avoir élus. Nos efforts n’ont pas été vains » a déclaré Tita Razakarisoa. Ce dernier a été accompagné par le vice-président de la Fédération malgache de pétanque, Patrick Randriamijoro. Ils ont reçu des mains du directeur de publication de Midi Madagasikara, Olivier Rasamizatovo et du rédacteur en chef, Patrice Rabe le trophée et le certificat de reconnaissance au siège du journal à Ankorondrano. « Nous remercions Midi Madagasikara d’avoir organisé ce concours pour primer les meilleurs sportifs qui ont marqué la saison. Ce n’était pas facile de remporter ce titre, mais, surtout de le garder lors de la prochaine édition. La fédération avec la réélection du président Béryl Razafindrainiony veut continuer sur cette lancée » a fait savoir, Patrick Randriamijoro, vice-président de la FMP. Les Nanou Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova Rakotondrazafy sont actuellement en France pour disputer le trophée de l’Equipe. En cas de victoire, ils pourront rééditer cet exploit, d’ailleurs ils sont déjà dans le cœur des lecteurs. Les dix lecteurs chanceux ont été également primés à cette occasion.

T.H