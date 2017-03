4h Honda Elf : Une édition 2017 très prometteuse

Madauto remet au tapis son traditionnel 4h Honda qui prendra cette année le nom d’Elf Moto en raison de l’implication dans une organisation devenue de plus en plus professionnelle voire plus attrayante. Rendez-vous est donc pris pour le week-end au Serana Racing Kart d’Imerintsiatosika.

Les 4h Honda Elf revêtira cette année un aspect tout particulier. Autant le dire, Madauto s’est surpassé pour offrir aux motards un grand événement qui sans être inscrit au championnat de Madagascar, s’avère être un rendez-vous incontournable pour les amateurs de deux-roues.

Les transpondeurs. Le circuit de 7km ayant été revu et corrigé pour avoir plus de spectacle, c’est sûr qu’on ne verra pas passer ces 4h même pour les enfants à qui on a ouvert le circuit du karting.

L’indéniable plus pour cette édition 2017 est le recours aux transpondeurs qui font qu’on aura au comptage électronique avec une marge d’erreur inexistante.

L’autre fait marquant du week-end est la nouvelle catégorie père et fils permettant à toute la famille de se retrouver autour d’une passion commune et de vibrer pour ces 4h Honda Elf.

Pour ce qui est de la compétition phare, Madauto a sorti la grosse artillerie pour s’offrir la timbale. Parmi ses équipes en effet, il y aura le champion en titre Claudio Tida qui sera associé à Ted Boyaval sur une Honda CRF 250 R. Et comme si cela ne suffisait pas, Madauto a également fait appel aux services de l’enfant de la maison Aymeric Rasoavatsara avec Yann Eddie Lombardo sur une KTM 125 SX.

Un tracé au goût du jour. Chez les dames, Madauto joue carrément la gagne avec la paire Lala Rasanjison et la championne 2016, Manon Albertini, respectivement sur une Honda CRF 250 R et une Honda CRF 230 R.

Bref, tout a été réglé pour un nouveau succès sur un tracé remis au goût du jour en alliant devers et section roulante, mais en général on a un circuit adapté à tout niveau de pilotage.

Comme il s’agit de joindre l’utile à l’agréable, l’un des hommes forts de la BNI, Ndriana Ralaimanisa, a été vu hier à conférence de presse à Andraharo, pour plaider sa paroisse. Dès qu’on parle de moto ou auto, la BNI offre à ses clients la possibilité de faire du leasing ou mieux encore le crédit Vaika pour réaliser leurs projets. Logique donc si cette banque fait partie des nombreux mécènes de ces 4h Honda que les hommes d’Alain Hivre, le directeur de Pôle Moto de Madauto, ont réussi à séduire.

Clément RABARY