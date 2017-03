CAN 2019 : 17 joueurs retenus pour Sao Tomé

Une liste de 17 joueurs est sortie pour le match comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Nicolas Dupuis et Raux Auguste ont arrêté leur liste avec seulement sept joueurs locaux notamment le gardien d’Elgeco, Eddit Bastia, Bakary Mario, Lolody et Dax de Fosa Juniors, Toby, Tantely et Rija du CNaPS Sports.

Pour les expatriés et outre les incontournables tels Faneva Ima (Sochaux), Carolus (USM Alger) et Rinjala (FC Sion), il y aura ceux qui sont en France dont Bapasy (Arras), Dabo Ibrahima (US Créteil), Dafé (Fletchi), Dada (Red Star) et Deba Kely (US Tourcoing) auxquels on ajoute Zotsara (Viton Belgique) et Voavy Paulin (Makasa Egypte).

Bref une première fournée marquant le retour aux affaires de Nicolas Dupuis déjà aux commandes des Barea lors du déplacement en RDC mais on attend les résultats pour voir.

Clément RABARY