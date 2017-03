Malagasy endura Challenge : 10km de descente VTT en enduro

We Move Madagascar et X-country VTT Madagascar le proposent pour le 26 mars prochain, sous l’égide de la Ligue Cycliste d’Analamanga, lors de la toute première compétition de VTT Enduro de Madagascar, baptisée le Malagasy Enduro Challenge (MEC). L’Enduro, en VTT, est considéré comme un sport extrême alliant descente sur des sentiers naturels, majoritairement en latérite, et une organisation technique suivant la configuration d’un rallye.

Comme pour les rallyes, le Malagasy Enduro Challenge se disputera sur quatre épreuves spéciales d’environ 10km, toutes en descente, sur un parcours total d’environ 25km sur les collines d’Ambohimalaza. La seule différence, pour cette édition, est le chronométrage à la seconde tombée, c’est-a-dire que les dixièmes et millièmes de secondes ne seront pas comptées. Les organisateurs ont pris en considération pour le temps imparti pour les liaisons le fait que celles-ci sont majoritairement en montée.

Les trois premiers en classement général et dans chacune des six catégories seront primés. Il est ainsi attendu la participation d’une cinquantaine de VTTistes dans les catégories minimes (-15ans), junior (15-17 ans), adultes (18-39ans), vétérans (40-49ans), master (+50ans) et féminine. Par contre, il est prévu que les minimes, les masters et les cyclistes de la catégorie féminine ne feront que les deux premières épreuves spéciales.

Découvrir le pays autrement. Pour le X-Country de Madagascar, organiser ce challenge enduro est une manière de redynamiser les compétitions de VTT autrement qu’avec les compétitions d’endurance.

Pour We Move Madagascar, à qui le X-Country a fait appel pour le soutenir dans l’organisation, le MEC fait non seulement partie de sa mission de promotion de la jeunesse à travers le sport, mais est également une occasion pour les familles de découvrir le pays autrement. Ceux qui ont assisté à la réunion d’information de vendredi ont pu assister à la reconnaissance de groupe de dimanche. Les autres pourront faire leurs propres reconnaissances toute la semaine.

Les inscriptions pour cette première édition du Malagasy Enduro Challenge se font auprès de CT Motors Andraharo jusqu’au jeudi 23 mars, ou sur la page Facebook de l’événement – Malagasy Enduro Challenge.

Anny Andrianaivonirina