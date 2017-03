Football : L’UFICASMsur les rails

Servir de tribune de rencontres des personnalités du monde sportif, regrouper les joueurs, les ex et les internationaux footballeurs malgaches à Madagascar et à l’étranger dans toutes activités pouvant contribuer à la visibilité internationale non seulement du foot, mais aussi du sport malgache en général

Le football, ces derniers temps, ne cesse d’alimenter les débats. Election d’Ahmad à la CAF, la ligue des Champions africaines et la rencontre des Barea dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Après cinq ans de préparation, l’association Union des Footballeurs Internationaux et des Cadres Sportifs Malgaches (UFICASM) est constituée officiellement. C’est la déclaration de son président. Solonirina Raharijaona. « Le projet de création de cette association date de 2012. C’était le 20 février 2017 qu’elle a été constituée officiellement. La route n’était pas du tout facile durant cette longue période entre la réticence des uns et les encouragements des autres » a expliqué le président. Jaona, ancien sociétaire de l’équipe nationale après avoir fait le constat de la situation des joueurs internationaux après leur carrière a décidé de créer une association pour les fédérer. « Quand on était jeune, on nous a sollicités. Nous sommes les héros de la nation, mais après, plus rien, nous sommes orphelins malgré nous » a-t-il continué.

Fédérateur.« L’objectif général c’est d’avancer essentiellement une nouvelle vision et une autre mentalité pour faire développer le foot et le sport en général à Madagascar basées surtout sur la mise en œuvre effective de la Transparence connue sous la célèbre culture malgache « Mangarahara » ; ainsi cette association a pour buts et objectifs de : promouvoir le développement du sport en étroite concorde avec l’esprit d’olympisme et de la paix ; élargir la vulgarisation du développement du foot auprès de la communauté des pratiquants par ses bulletins de liaison et son site Web ; susciter et soutenir la recherche et la formation ; conseiller, aviser, ou proposer à toutes les instances concernées tout ce qui intéresse les problèmes des sciences physiologiques, biomécaniques et psychologiques sportives et dans le but à utilité publique avant, pendant et après carrière, promouvoir les brillants talentueux malgaches ou binationaux de toute génération sur le plan local et international, servir de tribune de rencontres des personnalités du monde sportif, regrouper les joueurs, les ex et les internationaux footballeurs malgaches à Madagascar et à l’étranger dans toutes activités pouvant contribuer à la visibilité internationale non seulement du foot mais aussi du sport malgache en général, servir de lien d’échange et d’entraide entre les membres et la communauté malgache, favoriser les échanges et le partenariat entre Madagascar et la France, sa durée est illimitée » tels sont les objectifs de l’association.

Compétition.A partir de cette année, c’est l’UFICASM qui se charge de la préparation et s’occupe de la participation au tournoi DOM TOM Cup. Il est à signaler que deux joueurs de l’équipe de Madagascar au DOM TOM Cup sont actuellement à Sao Tomé. Il s’agit de Deba Kely et Dabode Faneva. Lors de son passage au pays, le président de l’UFICASM a eu l’occasion de discuter avec l’ancien président de la FMF actuellement celui de la CAF, Ahmad et le directeur technique national (DTN), Jean François Debon.

