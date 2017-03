Star Milalao : Plus de 500 participants attendus à Ankatso

Après le succès des six précédentes éditions, le comité sportif du Groupe STAR réédite l’exploit. Le rendez-vous « STAR Milalao »est donné les 6 et 7 mai 2017 sur le terrain d’Ankatso. Plus de 500 participants issus de 40 sociétés sont attendus à cette 7e édition. Les disciplines des précédentes éditions précédentes ont été maintenues à savoir le foot à 7, le basket-ball, le volley-ball et la belote. Les inscriptions ont commencé depuis le 13 mars et ce jusqu’au 3 mai 2017, date de la réunion technique qui se tiendra dans les locaux du Groupe STAR. Les entreprises peuvent s’inscrire en renvoyant les fiches d’engagement dûment remplies aux organisateurs à l’adresse comite.sportif@star.mg ou lors de la réunion technique. A rappeler que les entreprises peuvent s’inscrire dans plusieurs disciplines, mais ne devront par contre présenter qu’une équipe par discipline. Le principal objectif de cet évènement sportif est de créer une cohésion et développer l’esprit d’équipe entre les collaborateurs de chaque entreprise. La première journée du 6 mai sera consacrée aux phases éliminatoires et les phases finales se dérouleront le 7 mai 2017. « Depuis sa création, les participants à l’évènement STAR Milalao augmentent chaque année. C’est une occasion pour tout le personnel du Groupe STAR de véhiculer et de partager l’image du « Soa ny Fiarahantsika » et aussi de renforcer la convivialité que nous avons avec les autres entreprises » fait remarquer Mialy Randriamanga, membre du comité sportif du Groupe STAR.

T.H