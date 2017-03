Football- CAN 2019 : Les Barea nouveaux sont là !

Mahamasina a enfin retrouvé l’ambiance des grands jours à l’occasion de la victoire des Barea d’hier face à l’équipe de Sao Tomé et Principe. Mieux encore, le public a communié avec la foule qui se mettait à imiter les Islandais en faisant le fameux clapping pour une fin de match en apothéose.

Pour une victoire, celle des Barea d’hier dans un stade de Mahamasina plein à ras bord, l’était. Mieux encore le score de 3 buts à 2 en faveur des Malgaches aurait pu s’alourdir davantage si les attaquants étaient un peu plus appliqués. Mais Faneva Ima comme Fabrice étaient à deux doigts de corser l’addition devant le modeste gardien du Sao Tomé et Principe.

Nombreuses occasions ratées. Voavy Paulin avait pourtant réussi à faire le break d’entrée en marquant à la 50e sec avant de sceller la rencontre en marquant de nouveau à la 17e minute. Une situation idéale en fait pour enfoncer le clou, mais malheureusement les joueurs ne parvenaient pas à conclure.

De nombreuses occasions malheureusement ratées qui risquent de peser lourd dans les matches de groupe d’après où les Barea auront au menu les Sénégalais de Sadio Mané, mais aussi la Guinée Equatoriale et le Soudan. Soit trois équipes d’un ton au-dessus qui vont obliger Nicolas Dupuis à revoir sa copie, car les buts marqués par Ferreira (28) et Varela ( 84) montrent que la défense malgache n’est pas hermétique pour ne pas dire perméable, car même le nouveau gardien de Créteil, Dabo Ibrahim, n’est pas exempt de tout reproche notamment sur ses sorties.

Toutefois certains joueurs ont donné entière satisfaction à l’image de la charnière centrale formée par Bapasy et Deba Kely, mais aussi Dada et Zotsara au milieu même si ce dernier n’a pas pu tenir jusqu’au bout.

Et Zotsara n’était pas le seul à payer au prix fort cette débauche d’énergie, car Dax pourtant étincelant a fini par abdiquer après avoir montré un réel talent.

Faneva Ima, Dada et Carolus sont restés très entreprenants, mais comme on ne peut pas tout avoir l’attaquant sochalien n’a pas pu, pour cette fois-ci, marquer et ce n’est pas faute d’avoir tout tenté. En bon capitaine Faneva Ima a su trouver les mots justes pour pousser ses lieutenants au combat.

Clément RABARY