Tennis : Randy Rakotonavahy, un petit champion au Québec

Il a neuf ans et le titre de toute la province de Québec est à lui, car c’est le champion des moins de 10 ans de Québec. Il s’appelle Randy Rakotonavahy et il participe pour la toute première fois à cette compétition. Et pour une première, le voilà en tête de file, car il n’a perdu aucune manche durant tout le tournoi et le voilà champion de Québec. La compétition a eu lieu du 17 au 20 mars dernier. Selon son père et coach en même temps, Rakotonavahy Tahiry, Randy n’a perdu aucune manche de tout le tournoi, « Il n’a laissé filer que 14 jeux sur 48. En finale, il a battu son adversaire en deux manches de 6-0 et 6-3 ». Randy a commencé le tennis à 4 ans, parfois dans le salon transformé en mini-court de tennis pendant l’hiver. « Il s’entraîne au club de tennis, très prestigieux de l’Ile des Sœurs à Montréal. Son joueur favori est Novak Djokovic. À 7 ans, il a gagné le tournoi « Mini coupe Rogers » à Montréal dans la catégorie des 8 ans et moins. En 2016, il a participé au tournoi international « Little Mo » à New York et a été finaliste, ne perdant qu’au tie-break du 3e set ».

Anny Andrianaivonirina