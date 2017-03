Football : Le ministre des Sports à la rescousse de Deba Kely

Victime d’une cassure au niveau du front lors d’un duel aérien avec le joueur de Sao Tomé, Harramiz Ferreira durant le match de dimanche dernier, Toavina Rambeloson dit Deba Kely a été hospitalisé à l’HJRA. La Fédération Malgache de Football a pris en charge son admission à l’hôpital. Sans tarder, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa a rendu visite à Deba Kely dans sa chambre d’hôpital à Ampefiloha mardi. Une occasion pour le numéro Un du spot malgache d’apporter son réconfort à l’international malgache évoluant à l’US Tourcoing, France. Il n’est pas venu les mains vides en apportant de l’argent de poche à Deba Kely. « Je remercie l’Etat pour ce geste de reconnaissance et de son soutien. En dépit de ce qui s’est passé dimanche, je suis encore prêt à défendre les couleurs de ma patrie, si je suis encore sélectionné » a fait savoir Deba Kely. Et profitant de la visite du ministre, le joueur a demandé au ministre de voyager en classe pour affaires lors de son retour en France, un confort optimal. « L’Etat va se charger de ton retour en France. Nous allons faire le nécessaire » a indiqué le ministre, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa.

T.H