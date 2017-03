TENNIS / Ligue Atsinanana : L’équipe de Rakotondrasoa François relève le défi

Une nouvelle ligue avec des personnes et des clubs qui se sentent prêts à relever le défi fédéral, voilà la toute nouvelle équipe de la ligue Atsinanana et le Franc tennis club.

Une de leurs icônes est la petite Daniela Tafangy, championne d’Afrique australe des moins de 12 ans. Elle joue maintenant chez les moins de 14 ans. Et elle sert de locomotive à tous les jeunes joueurs de tennis de la ligue Atsinanana. Car cette ligue qui vient d’avoir son Assemblée Générale regorge de joueurs de talents qui ne demandent qu’à les montrer en compétition. Selon le président Rakotondrasoa François « c’est une ligue composée de personnes de bonne volonté qui vont œuvrer ensemble pour la promotion du tennis de la région Atsinanana ». Un des clubs phares d’Atsinanana a tenu presque en même temps son assemblée générale. Il s’agit du Franc tennis club avec Razafindahy Manitra Fleury à sa tête, FRANC pour Franchise, Respect, Assiduité, Neutralité et Convivialité. Il fait appel à tous les amoureux de la balle jaune à Toamasina de rejoindre le club afin de relancer le tennis sur place. Comme les courts ont été changés en terre battue, le club a enregistré de bons résultats depuis. Le président de la ligue est champion de Madagascar des plus de 55 ans. Et d’autres joueurs évoluent en haut niveau comme Raherinandrasana Didier, 4e série et vétéran, Rakotoson Haja, 1re série, Andrianantenaina Floris, 1re série et Tafangy Daniella, 2e série.

Les membres du bureau de la ligue Atsinanana

Président : Rakotondrasoa François

Vice-Président : Randriamamonjy Hery Tiana

Secrétaire Général : Randriamanantena Alice

Trésorière : Andrianilaina Onintsoa

Commissaire aux comptes : Ramparany Voahangy Lala

Conseiller technique régional : Andrianasandratra Lucien Charles

Conseillers : Ramananjatovo Harison Henri, Razanaparany Bérenger, Maurice Christian, Rabemanantsoa Richard, Rasamimanana Faly, Ralison Franck Eric

Les membres du club FRANC tennis club

Président: Razafindahy Manitra Fleury

Secrétaire Général: Rakotomalala Felana

Trésorier : Andrianalison Mamy Christian

Responsable Technique : Rasolofonatoandro Fanilo

Commissaire aux comptes : Tristani Dominique

Conseillers : Rakotonirainy Andry Hery, Ralaimampionona Floria, Ralambotondro Tsiry, Rakotoarison David, Abdoul Dallas, Andriamanotrona Falinirina, Rafanoharana Seheno.

Anny Andrianaivonirina