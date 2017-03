Pétanque : La section Tana en lice ce week-end

Rabearizaka Henri Olivier et son équipe attendent près de 80 équipes ce week-end pour le sommet tananarivien de pétanque. Ils comptent sur 65 équipes messieurs et environ 16 doublettes dames et le même chiffre pour les jeunes. « Comme les compétitions de pétanque sont open, il s’ agit de se faire la main, d’avoir un titre et de repérer les meilleurs du moment » a précisé le président de la section Tana ville. Les compétitions se tiendront à Ankatso qui possède jusqu’à 25 terrains de jeu aux normes. Qui détrônera ainsi les tenants du titre avec Taratra-Rams et Mamy Kely de CBT chez les messieurs ainsi que Mireille et Judicaëlle (3FB) chez les dames ?

Anny Andrianaivonirina