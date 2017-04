Natation : Les pupilles en lice à Itaosy

Le « Lomano Center » Itaosy accueillera la compétition des pupilles de la ligue tananarivienne demain dimanche. Il s’agit d’une rencontre de la relève des benjamins et moins. Star et Dzama accompagnent la ligue d’Analamanga dans ce tournoi. « Nous avons initié spécialement ce tournoi pour les jeunes afin qu’ils soient plus motivés et que les parents puissent aussi se côtoyer ». Les épreuves seront sur 50m et 100m avec tous les styles de nage. Les relais seront les clous du spectacle du jour. Seuls les clubs de 3FANS et LFT seront absents, car ils ne sont pas prêts côté minimes.

Anny Andrianaivonirina