Grand gala de kick : Lava Mickael décroche le ticket pour la Réunion

Éclatante. C’est le cas de le dire de la victoire de Lava Mickael du Sisk face à Njaka du Scorpion samedi au Gymnase Couvert de Mahamasina au tournoi d’anniversaire du 3FB kick-boxing. Après cette victoire, Lava Mickael a remporté le ticket pour le tournoi à l’Ile de la Réunion chez les moins de 67kg au mois d’août. « Il a du potentiel. C’est la révélation de ce tournoi. Je félicite le club du 3FB de kick-boxing d’avoir organisé la compétition avec beaucoup de professionnalisme » a expliqué Briand Andrianirina, président de la Fédération malgache de kick-boxing. Concernant les autres résultats, Alain du Cosfa a battu Ratovoson du 3FB dans la catégorie des moins de 60kg. Toujours dans cette même catégorie, Faray s’est incliné contre Odilon du club Finances kick-boxing. Chez les dames, Faratiana, la championne du monde n’a pas tremblé devant Sandra du Rossary en moins de 52kg. Sa victoire ne souffre d’aucune contestation car elle évolue d’un cran au dessus face à son adversaire. Autre favorite qui a connu une raclée c’est Mioratiana Andriamiarisoa de l’Espoir. Elle a perdu contre Natacha du 3FB chez les moins de 48kg. C’est Natacha elle-même qui a battu Miora en demi-finales du Championnat de Madagascar. « Ce qui est sûr, nous avons de la relève, d’autres générations de combattants se démarquent. Le niveau ne cesse de progresser et la concurrence est de plus en plus entre les combattants » a conclu le président de la FMKB/DA.

T.H