Rugby – TOP 16 : XV Family écrase 3FB

Le championnat de rugby de la ligue d’Analamanga plus connu sous le nom de Top 16 a démarré, hier, au Stade Malacam. Un retour en ce lieu symbolique du rugby malgache bien accueilli par les férus de l’ovale venus en masse à Antanimena. Et cette première journée a déjà réservé son lot de surprises. L’équipe du 3Fb, tenante du titre, a été surclassée par la formation du XV Family sur le score fleuve de 41 à 28. L’UASC s’est également imposée sur le fil devant VTMA Antsalovana par 23 à 22. 34 à 30 que FT Manjakaray a battu TF Anatihazo. IRC et TAM Anosibe se sont quittés sur le score de parité de 19 partout. Cette journée inaugurale a opposé seulement les équipes de la poule A. Celles de la poule B entreront en action ce week-end.

T.H