GOLF TOURNOI HEC : Rebelote pour Ony Marchand et Luc Ratsimbazafy

Ony Marchand et Luc Ratsimbazafy étaient déjà les vainqueurs de la première édition du 1er tournoi de Golf HEC et les revoici encore en lice. Pour cette 2e édition, personne n’ont eu la voiture et la moto offertes par CT Motors vu que personne n’a fait de Trou en 1 au Trou N°4 ni d’Albatros au Trou N°8.

Les résultats

Série Juniors Mixte [Moins de 18 ans / Stroke Play NET]

1er : Jonathan Ramarolahy / 2e : Rick Vallery Rajerison / 3e : Ony Rabenja

Série Séniors Mixte [+60 Ans Score En NET]

1e : Kim Jung Ho / 2e Duchateau Yves / 3e Deliat Jean Pierre

3e Série Femmes (Stableford NET)

1ère : Sarah Rajaonarivony / 2e Fara Baer 3e Haingo Beal

3e Série Hommes (Stableford NET)

1er Maurice Kowalczyk, 2e Olivier Dumeaux 3e Xavier Chidaine

2e Série Femmes (Stroke Play NET)

1Ere Shamia Hafejee / 2e Christiane Ravon / 3e Danie Akesson

2e Série Hommes (Stroke Play NET)

1er Nanja Ravelomanantsoa/ 2e Jun Hong Lee / 3e Nano Sukatno

1ère Série Femmes (Stroke Play BRUT)

1e Ony Marchand / 2e Monique Noyon 3e Hanitra Ratsimbazafy

1ère Série Hommes (Stroke Play Brut)

1er Luc Ratsimbazafy / 2e Jocelyn Ramahalison 3e Théodore Raveloarison.

