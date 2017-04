Natation : Anoucka la surprise

Parmi les 121 nageurs qui ont participé à la compétition des jeunes relèves d’Analamanga 2017, les ténors de la natation tananarivienne catégorie avenir, poussines et benjamine étaient bien présentes au Lomano center d’Avarabohitra. Les nageurs tels que Razafimaharo Johane de SMCN, Rakotoniaina Elie de Jirama Mandraka, les frères Andriampenomanana Mamihaja et Baritiana du club managing ont confirmé qu’ils étaient les futurs patrons et stars de la natation d’Analamanga. Mais la surprise venait de la part de la nageuse Ralambomanana Anoucka de Dobarano qui a réalisé un triplé surprenant ainsi les favoris durant les épreuves du 50NL, 50 Dos et 100 NL. L’autre fait marquant de cette journée, était l’initiative du conseiller technique régional Rado Ralambomanana de demander à quelques nageurs de la catégorie cadette, junior et sénior de troquer leurs maillots contre des costumes d’officiels de natation. En effet, formés et encadrés, quelques nageurs ont joué le rôle de juges durant cette manifestation.

Anny Andrianaivonirina