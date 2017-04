Judo – Championnats d’Afrique : 250 combattants de 25 pays attendus

A une semaine du coup d’envoi des 38e Championnats d’Afrique de judo seniors et kata prévus les 14, 15 et 16 avril au Palais des Sports de Mahamasina.

Visiblement, Madagascar est devenu une terre d’accueil d’évènements sportifs majeurs. Dans neuf jours exactement, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera les meilleurs judokas du continent. Le comité organisateur de ces 38e Championnats d’Afrique seniors et kata a règlé les derniers détails liés à la préparation afin que cet évènement se déroule dans les meilleures conditions.

25 pays. « Cette première édition en terre malgache sera marquée par l’affluence de pays participants qui avoisine les 25. Plus de 300 personnes dont 250 judokas seront attendus dans la capitale malgache, qui en l’espace de trois jours sera la vitrine du judo africain » a expliqué, Siteny Randrianasoloniako, président de la Fédération Malgache de Judo (FMJ) également Chairman de l’Union Africaine de Judo (UAJ). Des invités de marque honoreront ce sommet africain à l’image du président de la fédération internationale, Marius Vizer et du président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), Lassana Palenfo. « La fédération malgache de judo a déjà fait preuve de son savoir-faire dans l’organisation d’évènement sportif lors des championnats d’Afrique juniors en 2012» a poursuivi le président de la FMJ.

14 catégories. En tant que pays hôte de la compétition, Madagascar sera engagé dans toutes les catégories de poids. Les représentants malgaches ont eu une bonne préparation sous la houlette du directeur technique national, Jean Jacques Rakotomalala et son équipe. « Sept catégories respectivement chez les hommes à savoir les -60 kg, -66 kg, – 73 kg, – 81 kg, – 90 kg, -100kg et +100kg chez et -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg et +78 kg pour les femmes seront au programme du sommet. Il y aura également une compétition par équipes, open hommes et dames et celle du kata. A travers la politique de la préparation de la relève de la fédération, nombreux sont encore des cadets et juniors qui vont rentrer sur le tatami» a fait ressortir le DTN. Comme en sport, il n’y a pas de miracle, le clan malgache reste objectif quant aux chances de médailles de l’équipe nationale. « Logiquement, un championnat d’Afrique se prépare en deux ans, nous n’avons que six mois, mais nos judokas savent qu’il faut se battre. Deux expatriés renforceront l’ossature de l’équipe nationale à l’image de Royal Rakotoarivony évoluant en France et de Théo Pitaval à La Réunion » a conclu le président de la FMJ. Les premières délégations seront attendues mercredi prochain.

T.H