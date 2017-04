Football : Ahmad élevé au grade de Grand Officier de l’Ordre National

Le beau monde du sport malgache s’est retrouvé hier après-midi au Palais d’Etat d’Iavoloha pour honorer l’un des leurs. Membres du gouvernement, sénateurs, présidents de fédérations, membres au sein de la fédération malgache de football ont honoré de leur présence la cérémonie de décoration du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmad, présidée par le Chef d’Etat, Hery Rajaonarimampianina, hier. « Votre élection à la tête de la CAF est un honneur pour le pays. Le sport malgache ces derniers temps ne cesse de faire connaître le pays au plus haut niveau. Après les exploits sportifs de 2016, déjà en ce début d’année vous nous avez apporté cette bonne nouvelle » a déclaré le président de la République, fier du parcours de son ancien ministre. A cette occasion, Ahmad a été élevé au grade de Grand Officier de l’Ordre National suite à cette élection, pour témoigner de la reconnaissance de l’Etat. Ahmad, ancien président de la FMF a gravi tous les échelons en étant enseignant au sein du CEG, Lycée, entraîneur, directeur de cabinet, pour enfin devenir ministre et sénateur. « Ma victoire est le fruit de la solidarité et le travail de beaucoup de personnes dont vous monsieur le président à travers les lobbying. Je vais essayer de porter avec les honneurs les couleurs malgaches dans mes actions » a expliqué le nouveau président de CAF dans sa prise de parole. Le monde du ballon rond attend beaucoup de l’élection de l’un des leurs au sein de l’instance du football africain.

T.H