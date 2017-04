Basket – Coupe du président Top 8 : Un duel Cospn-ASCB en demi-finale

Le TOP 8 de la Coupe du président de basket-ball aborde la phase des demi-finales ce jour au Palais des Sports de Mahamasina. A l’issue des quarts de finale d’hier, les affiches alléchantes des demi-finales. Après un parcours assez compliqué aux éliminatoires en terminant dernier des matchs de poule, l’équipe du MB2All s’est qualifiée pour les demi-finales de la compétition. La bande à Marc (17 points) malmenée à la pause par les Ronald (17 points) et consorts du TMBB par 32 à 29, les gars du MB2All ont renversé la tendance en s’imposant au finish par 83 à 74 au retour des vestiaires. Les policiers du Cospn tombeur de l’ASCUT sur le score de 85 à 78 retrouveront les gars de l’ASCB. Comme on s’y attendait, les jeunes basketteurs de l’ASCB de Mahajanga ont stoppé l’aventure de la bande à Zo (21 points), Kakay (16 points) et camarades du Cosfa au stade des quarts. C’est sur le score très serré de 86 à 85. A la pause, la bande à Livio (27 points) mène par 40 à 33. A la reprise, les Majungais ont maintenu le rythme et ont toujours gardé de l’avance par 60 à 52. Au money-time, les deux équipes ont livré de belles bagarres. En inscrivant 33 points contre 26, les militaires du Cosfa n’ont pas réussi à renverser la tendance. Ainsi, les Ahmed, Elly, Bila et compagnie peuvent encore espérer remporter le trophée. Dans la dernière rencontre, la formation du SBBC a pris le dessus sur la GNBC. En demi-finale, SBBC affrontera MB2All. Dans la catégorie féminine, l’équipe du Fandrefiala, championne de Madagascar termine première des matchs de poule devant MB2All. La confrontation entre ces deux formations a vu la victoire des protégées de Cyrille Rasoloarijaona sur le score de 66 à 61. Partenaire de l’évènement, les grands moments de la Coupe du Président 2017 peuvent être suivis avec Ye’low 100 et MVola by Telma. Avec Ye’low 100 by Telma, on accède à tout l’Internet et on suit les dernières actualités. Dès aujourd’hui, les billets pour les demi-finales de ce vendredi et la finale prévue ce samedi 8 avril peuvent être achetés via MVola.

T.H

Calendrier demi-finales

11h00-(D): FANDREFIALA contre TAMIFA.

12h30-(D): MB2ALL contre JEA.

MB2All contre SBBC.

Cospn contre ASCB.