JISDP : Pour une nouvelle vision du sport

La date du 6 avril a été décrétée par l’UNESCO comme journée internationale du Sport pour le développement et la paix (JISDP). La Grande Ile n’était pas en reste en célébrant comme il se doit cette journée, hier, dans les locaux de l’Académie Nationale des Sports. « Le Comité International Olympique (CIO) a déjà accepté que le sport se divise en deux branches différentes celui du haut niveau et du sport pour tous. Une nouvelle vision du sport devrait être prise en compte comme quoi le sport est le meilleur moyen pour contribuer au développement humain, à l’adoption de modes de vie sains et à l’édification d’un monde pacifique » a expliqué le SG du ministère de la Jeunesse et des Sports représentant le ministre, Lovatiako Ralaivao. C’est la 4e fois que Madagascar a célébré la JISDP et c’est aussi l’occasion pour les agents de l’Etat de se lancer dans les activités sportives. Une rencontre sportive dans plusieurs disciplines dont le volley-ball, le basket-ball, le futsal, la natation et la pétanque, entre les différentes directions a été organisée, hier, au Gymnase de l’ANS. Comme les fonctionnaires auront l’occasion de se retrouver et de pratiquer du sport à travers l’ASOIMI, le sommet national regroupant les agents de l’Etat sera amélioré.

T.H