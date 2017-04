Basket-ball – Coupe du président : Fandrefiala et ASCB champions

Suprématie majungaise chez les messieurs et domination tananarivienne chez les dames. Voilà les résultats en général de la 3e édition de la coupe du président en basket-ball.

Pari tenu comme toujours pour l’équipe de Jean Michel Ramaroson en basket-ball : bonne organisation, ambiance de tonnerre et Palais des Sports rempli. En effet, quand des régions s’affrontent en finale, les supporters viennent en masse et donnent de l’ambiance. Chez les dames, un petit point, mais un point essentiel a propulsé l’équipe du Fandrefiala championne a remporté la finale face à celle de la MB2ALL sur le score très serré de 49 à 48. A la mi-temps, MB2ALL menait par 28 à 24.

Chez les messieurs, les Majungais rentreront champions et vice-champions. Une très belle performance de l’ASCB devant le SBBC. A la mi-temps, le score était de 40 à 35, pour finir sur un 80 à 71 sans équivoque. On a noté la présence du Président de la République sur place avec sa femme « La présence du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, s’inscrit dans le cadre de l’appui qu’il a toujours apporté au développement des sports et à l’épanouissement de la jeunesse malgache » a précisé la Présidence.

Les résultats

Meilleur Marqueur Dame : Fenoarisoa Judith – N°12 Fandrefiala (86pts) Analamanga

Concours Tri-Pointeur Dame : Zo Nandrianina – Jea Vakinankaratra

Mvp Dame : Ravaka Sarobidy – N°05 Fandrefiala Analamanga

Equipe Championne Dame : Fandrefiala Analamanga

Vice-Championne Dame : Mb2all Analamanga

3e Place Dame : Tamifa Amoron’i Mania

Meilleur Marqueur Homme : Livio Rocheteau Ratianarivo, N°23 – Ascb (146pts) Boeny

Concours Tri-Pointeur Homme : Andriamaro Tsiry – Cosfa Analamanga

Mvp Homme : Livio Rocheteau Ratianarivo, N°23 – Ascb Boeny

Equipe Championne Homme : Ascb Boeny

Vice-Champion Homme : Sbbc Boeny

3e Place Homme : Cospn Analamanga

Anny Andrianaivonirina